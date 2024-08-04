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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1831 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Пенни 1831 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пенни 1831 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 18,9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (165) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1831 года. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32784 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания Пенни 1831 на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
1326 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Великобритания Пенни 1831 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 26, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Пенни 1831 на аукционе Heritage - February 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS62 RD PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания Пенни 1831 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания Пенни 1831 на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Heritage - December 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PF67 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Roxbury’s - October 21, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Пенни 1831 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Великобритания Пенни 1831 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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