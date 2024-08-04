Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1831 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 18,9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Пенни
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (165) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1831 года. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32784 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
1326 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS62 RD PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PF67 BN NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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