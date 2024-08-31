Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1831 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1831 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 68000 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
1393 $
Цена в валюте аукциона 220000 JPY
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность PR64 CAM PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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