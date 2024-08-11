Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 пенни 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1831 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 пенни 1831 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 806,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1831 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (7)
  • BAC (3)
  • Baldwin's (8)
  • Baldwin's of St. James's (3)
  • Coin Cabinet (1)
  • DNW (5)
  • GINZA (3)
  • Goldberg (5)
  • Heritage (38)
  • Heritage Eur (1)
  • Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
  • Künker (1)
  • Münzenonline (2)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (10)
  • NOONANS (4)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Spink (6)
  • St James’s (3)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 26, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PF64 BN CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Heritage - April 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1831 WW на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма IV Монеты Великобритании 1831 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом 1/2 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск