Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 пенни 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 806,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1831 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PF64 BN CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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