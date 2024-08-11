Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1831 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Набор монет 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Набор монет 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1831 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1863 проданному на аукционе SINCONA AG за 85000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (2)
  • CNG (1)
  • Davissons Ltd. (3)
  • DNW (14)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (7)
  • Künker (1)
  • London Coins (8)
  • Morton & Eden (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (4)
  • NOONANS (3)
  • SINCONA (1)
  • Spink (16)
  • St James’s (2)
  • Stack's (3)
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
571 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Morton & Eden - July 21, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи Набор монет 1831 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма IV Монеты Великобритании 1831 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Набор монет Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск