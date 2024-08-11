Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1831 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1831 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1863 проданному на аукционе SINCONA AG за 85000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
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Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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