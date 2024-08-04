Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1834 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1834 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV
Сохранность
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
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