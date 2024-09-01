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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1837 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 151,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1837 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Status International (4)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Stack's - November 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Roxbury’s - October 21, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Spink - January 24, 2022
Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе Spink - October 6, 2020
Продавец Spink
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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