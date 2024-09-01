Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1837 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 151,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1837 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Busso Peus (1)
- CMA Auctions (1)
- CNG (1)
- Coin Cabinet (1)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (6)
- Goldberg (3)
- Heritage (7)
- Heritage Eur (1)
- ibercoin (1)
- Katz (1)
- Künker (3)
- London Coins (7)
- Morton & Eden (1)
- Nihon (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numismatica Luciani (1)
- Rio de la Plata (1)
- Roxbury’s (1)
- Spink (10)
- Stack's (2)
- Status International (4)
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск