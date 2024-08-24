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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Фартинг 1835 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фартинг 1835 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Фартинг 1835 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,720,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Фартинг
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1835 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 27051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 485 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе St James’s - June 1, 2024
Продавец St James’s
Дата 1 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе St James’s - November 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 80 CHF
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Stack's - February 26, 2020
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Russiancoin - October 31, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1835 WW на аукционе Tauler & Fau - September 10, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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