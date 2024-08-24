Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Фартинг 1835 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,720,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Фартинг
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1835 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 27051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 485 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?
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