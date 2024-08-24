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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1835 года "Большой тип (19 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1835 года "Большой тип (19 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1835 года "Большой тип (19 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19,4 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 773,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1835 года "Большой тип (19 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30310 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48000 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2663 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность F
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
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Где купить?
Великобритания 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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