Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1835 года "Большой тип (19 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19,4 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 773,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1835 года "Большой тип (19 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30310 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48000 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2663 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность F
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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