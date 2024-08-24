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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1835 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Набор монет 1835 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Набор монет 1835 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1835 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33891 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (2)
  • Baldwin's of St. James's (3)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (6)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (5)
  • St James’s (3)
  • Stack's (1)
  • Tennants Auctioneers (1)
Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе St James’s - June 11, 2022
Продавец St James’s
Дата 11 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - April 23, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания Набор монет 1835 "Монди" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1835 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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