Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1835 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1835 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33891 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
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- Tennants Auctioneers (1)
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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