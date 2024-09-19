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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

4 пенса (1 Грот) 1835 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1835 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1835 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 2,574

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1835 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 13640 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1835 "Монди" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1835 "Монди" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1835 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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