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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1837 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Пенни 1837 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пенни 1837 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1837 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 140 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Stephen Album (1)
Великобритания Пенни 1837 "Монди" на аукционе Stephen Album - September 12, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1837 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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