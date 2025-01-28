Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1837 года. Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1837
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1837 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 750 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.
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