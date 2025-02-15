flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Серебряные монеты 4 пенса (1 Грот) Виктории - Великобритания

type-coin
type-coin

4 пенса (1 Грот) 1837-1862

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1837 - 0 31837 Гладкий гурт - 0 11838 2,150,000 2 921838 Гладкий гурт - 0 31839 1,461,000 1 481839 Гладкий гурт - 0 521840 1,497,000 0 241841 345,000 1 81842 - 2 161843 1,818,000 2 71844 855,000 1 151845 915,000 1 121846 1,366,000 1 91847 226,000 1 91848 713,000 3 361849 380,000 2 191851 31,000 1 111852 - 1 161853 12,000 0 181853 Гладкий гурт - 0 01854 1,097,000 1 121855 646,000 2 141857 - 0 31862 - 0 21862 Гладкий гурт - 0 3
type-coin
type-coin

4 пенса (1 Грот) 1838-1887

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1838 4,158 0 41839 4,125 0 61840 4,125 0 11841 2,574 0 11842 4,125 0 21843 4,158 0 21844 4,158 0 21845 4,158 0 11846 4,158 0 11847 4,158 0 11848 4,158 0 01849 4,158 0 01850 4,158 0 01851 4,158 0 31852 4,158 0 11853 4,158 0 41854 4,158 0 01855 4,158 0 11856 4,158 0 11857 4,158 0 01858 4,158 0 01859 4,158 0 31860 4,158 0 01861 4,158 0 01862 4,158 0 01863 4,158 0 01864 4,158 0 21865 4,158 0 11866 4,158 0 01867 4,158 0 01868 4,158 0 01869 4,158 0 11870 4,569 0 01871 4,627 0 11872 4,328 0 01873 4,162 0 11874 5,937 0 11875 4,154 0 11876 4,862 0 11877 4,850 0 11878 5,735 0 11879 5,202 0 21880 5,199 0 01881 6,203 0 01882 4,146 0 11883 5,096 0 11884 5,353 0 11885 5,791 0 11886 6,785 0 11887 5,292 0 0
type-coin
type-coin

4 пенса (1 Грот) 1888-1892

Юбилейный портрет
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1888 9,583 0 11889 6,088 0 01890 9,087 0 01891 11,000 0 21892 8,524 0 2
type-coin
type-coin

4 пенса (1 Грот) 1888

Юбилейный портрет
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1888 120,000 1 81
type-coin
type-coin

4 пенса (1 Грот) 1893-1901

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1893 TB 11,000 0 21894 TB 9,385 0 11895 TB 8,877 0 11896 TB 8,476 0 01897 TB 9,388 0 11898 TB 9,388 0 11899 TB 14,000 0 01900 TB 9,571 0 01901 TB 12,000 1 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Все британские монеты британские монеты номиналом 4 пенса (1 Грот) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть