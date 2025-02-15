Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Серебряные монеты 4 пенса (1 Грот) Виктории - Великобритания
4 пенса (1 Грот) 1837-1862
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1837 - 0 31837 Гладкий гурт - 0 11838 2,150,000 2 921838 Гладкий гурт - 0 31839 1,461,000 1 481839 Гладкий гурт - 0 521840 1,497,000 0 241841 345,000 1 81842 - 2 161843 1,818,000 2 71844 855,000 1 151845 915,000 1 121846 1,366,000 1 91847 226,000 1 91848 713,000 3 361849 380,000 2 191851 31,000 1 111852 - 1 161853 12,000 0 181853 Гладкий гурт - 0 01854 1,097,000 1 121855 646,000 2 141857 - 0 31862 - 0 21862 Гладкий гурт - 0 3
4 пенса (1 Грот) 1838-1887
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1838 4,158 0 41839 4,125 0 61840 4,125 0 11841 2,574 0 11842 4,125 0 21843 4,158 0 21844 4,158 0 21845 4,158 0 11846 4,158 0 11847 4,158 0 11848 4,158 0 01849 4,158 0 01850 4,158 0 01851 4,158 0 31852 4,158 0 11853 4,158 0 41854 4,158 0 01855 4,158 0 11856 4,158 0 11857 4,158 0 01858 4,158 0 01859 4,158 0 31860 4,158 0 01861 4,158 0 01862 4,158 0 01863 4,158 0 01864 4,158 0 21865 4,158 0 11866 4,158 0 01867 4,158 0 01868 4,158 0 01869 4,158 0 11870 4,569 0 01871 4,627 0 11872 4,328 0 01873 4,162 0 11874 5,937 0 11875 4,154 0 11876 4,862 0 11877 4,850 0 11878 5,735 0 11879 5,202 0 21880 5,199 0 01881 6,203 0 01882 4,146 0 11883 5,096 0 11884 5,353 0 11885 5,791 0 11886 6,785 0 11887 5,292 0 0
4 пенса (1 Грот) 1888-1892Юбилейный портрет
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1888 9,583 0 11889 6,088 0 01890 9,087 0 01891 11,000 0 21892 8,524 0 2
4 пенса (1 Грот) 1888Юбилейный портрет
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1888 120,000 1 81
4 пенса (1 Грот) 1893-1901
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1893 TB 11,000 0 21894 TB 9,385 0 11895 TB 8,877 0 11896 TB 8,476 0 01897 TB 9,388 0 11898 TB 9,388 0 11899 TB 14,000 0 01900 TB 9,571 0 01901 TB 12,000 1 1
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