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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1862 года "Тип 1837-1862". Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1862 года "Тип 1837-1862" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1862 года "Тип 1837-1862" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1862
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1862 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1634 проданному на аукционе London Coins LTD за 2200 GBP. Торги состоялись 3 декабря 2022.

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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1862 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
2704 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1862 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
1788 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1862 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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