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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1862 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1862 WW Герб
Средняя цена 840 $
Продажи
2 349
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1862
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 16

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1862
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1862 WW Готическая
Средняя цена 650 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1862 WW Готическая Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1862
Средняя цена 470 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
6 пенсов 1862
Средняя цена 950 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1862
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1862 Гладкий гурт
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1862
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1862
Средняя цена 170 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 пенса 1862
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1-1/2 пенса 1862
Средняя цена 290 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Пенни 1862
Средняя цена 100 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1862
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 208
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1862
Средняя цена 120 $
Продажи
1 152
Аверс
Реверс
Фартинг 1862
Средняя цена 120 $
Продажи
0 33
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