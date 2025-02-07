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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1-1/2 пенса 1862 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1-1/2 пенса 1862 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1-1/2 пенса 1862 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 256,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1-1/2 пенса
  • Год 1862
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
1616 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1-1/2 пенса 1862 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 мая 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1-1/2 пенса 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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