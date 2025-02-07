Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1-1/2 пенса 1862 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,71 гр
- Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 256,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1-1/2 пенса
- Год 1862
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
1616 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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