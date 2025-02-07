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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1862 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1862 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1862 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Maison Pruvost Numismatique

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1862
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 120 EUR. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1862 на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 96 EUR
Великобритания Пенни 1862 на аукционе Stephen Album - July 12, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Великобритания Пенни 1862 на аукционе Pruvost - January 23, 2022
Продавец Pruvost
Дата 23 января 2022
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1862 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1862 на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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