Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1862 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,896
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1862
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 120 EUR. Торги состоялись 23 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Pruvost
Дата 23 января 2022
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
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