Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Серебряные монеты Пенни Виктории - Великобритания
Пенни 1838-1887
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1838 8,976 0 41839 8,976 0 51840 8,976 0 21841 7,920 0 11842 8,896 0 11843 8,896 0 21844 8,896 0 11845 8,896 0 11846 8,896 0 21847 8,896 0 41848 8,896 0 11849 8,896 0 21850 8,896 0 01851 8,896 0 11852 8,896 0 01853 8,896 0 01854 8,896 0 11855 8,896 0 21856 8,896 0 01857 8,896 0 11858 8,896 0 01859 8,896 0 11860 8,896 0 31861 8,896 0 31862 8,896 0 51863 8,896 0 11864 8,896 0 21865 8,896 0 01866 8,896 0 01867 8,896 0 21868 8,896 0 01869 8,896 0 21870 9,902 0 11871 9,286 0 21872 8,956 0 21873 7,932 0 11874 8,741 0 11875 8,459 0 01876 10,000 0 31877 8,936 0 21878 9,903 0 11879 11,000 0 11880 11,000 0 11881 9,017 0 11882 11,000 0 31883 12,000 0 131884 14,000 0 41885 12,000 0 61886 16,000 0 11887 18,000 0 0
Пенни 1888-1892Юбилейный портрет
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1888 14,000 1 31889 14,000 0 41890 13,000 1 21891 22,000 1 31892 16,000 2 9
Пенни 1893-1901
Год Знак Описание Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи1893 TB 22,000 - 0 11894 TB 18,000 - 0 21895 TB 17,000 - 0 41896 TB 17,000 - 0 31897 TB 16,000 - 0 21898 TB 17,000 - 0 41899 TB 17,000 - 0 61900 TB 17,000 - 0 21901 TB - 18,000 0 3
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