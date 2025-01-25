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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1891 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1891 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1891 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 22,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1891
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1891 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 8438 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 45 GBP. Торги состоялись 29 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coinhouse (1)
  • NumisCorner (1)
Великобритания Пенни 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность PL66 PCGS
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Великобритания Пенни 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

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