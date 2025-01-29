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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1891 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1891 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 800 $
Продажи
1 173
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1891 Юбилейный портрет
Средняя цена 620 $
Продажи
0 62

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1891 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 200 $
Продажи
2 151
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1891 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 230 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 270 $
Продажи
1 19
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1891 JEB Большой юбилейный портрет
Средняя цена 25 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
6 пенсов 1891 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 75 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1891 Юбилейный портрет
Средняя цена 8 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1891 Юбилейный портрет
Средняя цена 55 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 пенса 1891 Юбилейный портрет
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1891 Юбилейный портрет
Средняя цена 25 $
Продажи
1 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1891
Средняя цена 110 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1891
Средняя цена 75 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Фартинг 1891
Средняя цена 40 $
Продажи
0 30
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