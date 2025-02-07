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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1891 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1891 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1891 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1891
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1891 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2637 проданному на аукционе NumisCorner за 21 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность PL66 PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Великобритания 2 пенса 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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