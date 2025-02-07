Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1891 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1891
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1891 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2637 проданному на аукционе NumisCorner за 21 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- TimeLine Auctions (1)
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