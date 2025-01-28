Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1891 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,960,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1891
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1891 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе St James’s Auction за 600 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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