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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1891 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1891 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1891 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,960,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1891
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1891 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе St James’s Auction за 600 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Coin Cabinet - November 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Coin Cabinet - November 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Katz - June 28, 2024
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Heritage - October 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1891 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Nihon - December 13, 2020
Продавец Nihon
Дата 13 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Heritage - August 23, 2018
Великобритания Фартинг 1891 на аукционе Heritage - August 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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