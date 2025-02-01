Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Флорин (2 шиллинга) 1891 года JEB "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 836,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1891
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1717 проданному на аукционе London Coins LTD за 600 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
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Цена
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