flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Флорин (2 шиллинга) 1891 года JEB "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1891 года JEB "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1891 года JEB "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 836,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1891
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1717 проданному на аукционе London Coins LTD за 600 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (7)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • London Coins (4)
  • Pesek Auctions (1)
  • Sovereign Rarities (2)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Davissons Ltd. - June 10, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Pesek Auctions - January 29, 2025
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1891 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Pesek Auctions - January 29, 2025
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 января 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1891 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1891 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Флорин (2 шиллинга) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть