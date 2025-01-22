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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1891 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1891 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1891 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1891
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1891 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 340 GBP. Торги состоялись 9 февраля 2021.

Сохранность
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  • TimeLine Auctions (2)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 6 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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