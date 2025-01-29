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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,079,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1891
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет". Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 25237 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 8 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - August 6, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - September 19, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - March 1, 2023
Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - December 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - August 16, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1891 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - July 19, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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