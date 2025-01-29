Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,079,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1891
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет". Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 25237 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 8 сентября 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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