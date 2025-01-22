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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1893 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1893 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1893 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 22,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1893
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1893 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 340 GBP. Торги состоялись 15 июня 2017.

Сохранность
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Великобритания Пенни 1893 TB на аукционе Coinhouse - October 20, 2024
Великобритания Пенни 1893 TB на аукционе Coinhouse - October 20, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 20 октября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

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