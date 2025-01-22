Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1893 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 22,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1893
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1893 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 340 GBP. Торги состоялись 15 июня 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
Где продать?
Для продажи Пенни 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск