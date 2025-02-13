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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1893 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 фунтов 1893 TB
Средняя цена 13000 $
Продажи
3 486
Аверс
Реверс
2 фунта 1893 TB
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 446
Аверс
Реверс
Соверен 1893 TB
Средняя цена 630 $
Продажи
0 278
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1893 Юбилейный портрет
Средняя цена 310 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1893 TB Св. Георгий
Средняя цена 880 $
Продажи
0 252

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1893 TB Гурт "LVI"
Средняя цена 470 $
Продажи
4 826
Аверс
Реверс
1 крона 1893 TB Гурт "LVII"
Средняя цена 310 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1893 TB
Средняя цена 360 $
Продажи
2 367
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1893 TB
Средняя цена 390 $
Продажи
0 238
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1893 TB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 300
Аверс
Реверс
6 пенсов 1893 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 пенсов 1893 TB
Средняя цена 150 $
Продажи
1 164
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1893 TB
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1893 Юбилейный портрет
Средняя цена 120 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
3 пенса 1893 TB
Средняя цена 70 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
2 пенса 1893 TB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1893 TB
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1893
Средняя цена 140 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1893
Средняя цена 130 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Фартинг 1893
Средняя цена 80 $
Продажи
0 27
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