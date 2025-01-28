Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1893 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 14,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1893
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1893 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22708 проданному на аукционе Heritage Auctions за 74 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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