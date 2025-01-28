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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1893 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1893 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1893 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 14,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1893
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1893 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22708 проданному на аукционе Heritage Auctions за 74 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
Великобритания 2 пенса 1893 TB на аукционе Coinhouse - October 20, 2024
Великобритания 2 пенса 1893 TB на аукционе Coinhouse - October 20, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 20 октября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 2 пенса 1893 TB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Великобритания 2 пенса 1893 TB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Великобритания 2 пенса 1893 TB на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1893 TB на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 2 пенса 1893 TB на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

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