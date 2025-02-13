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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1893 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1893 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1893 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1893
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1893 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 180 GBP. Торги состоялись 25 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1893 TB на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1893 TB на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1893 TB на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1893 TB на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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