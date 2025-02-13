Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1893 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1893
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1893 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 180 GBP. Торги состоялись 25 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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