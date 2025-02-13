Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,427,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1893
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет". Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 675 GBP. Торги состоялись 28 декабря 2021.
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 375 AUD
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 декабря 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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