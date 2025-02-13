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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,427,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1893
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет". Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 675 GBP. Торги состоялись 28 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 375 AUD
Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - November 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - December 13, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - August 16, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - August 16, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - July 19, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - May 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - December 28, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 декабря 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1893 "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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