Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 крона 1893 года TB. Гурт "LVII" (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гурт "LVII"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 крона
- Год 1893
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1893 года со знаком TB. Гурт "LVII". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе London Coins LTD за 950 GBP. Торги состоялись 3 сентября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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