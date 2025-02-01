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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 крона 1893 года TB. Гурт "LVII" (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гурт "LVII"

Аверс монеты - 1 крона 1893 года TB Гурт "LVII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 крона 1893 года TB Гурт "LVII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 крона
  • Год 1893
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1893 года со знаком TB. Гурт "LVII". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе London Coins LTD за 950 GBP. Торги состоялись 3 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 122 EUR
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе Davissons Ltd. - September 6, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1893 TB на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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