Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Серебряные монеты 1 крона Виктории - Великобритания
1 крона 1839-1847
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1839 W. WYON - 0 841844 W. WYON 94,000 5 5481845 W. WYON 159,000 3 8831847 W. WYON 141,000 2 302
1 крона 1847-1853Готическая
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1847 WW Гурт "UN DECIMO" 8,000 11 14721847 WW Гладкий гурт - 1 2051853 WW Гурт "SEPTIMO" - 0 351853 WW Гладкий гурт - 0 2
1 крона 1887-1892Юбилейный портрет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1887 JEB 173,000 1,084 11 13121888 JEB 132,000 - 0 1631889 JEB 1,807,000 - 1 5471890 JEB 998,000 - 0 2681891 JEB 566,000 - 2 1511892 JEB 451,000 - 0 141
1 крона 1893-1900
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1893 TB Гурт "LVI" 498,000 1,312 4 8261893 TB Гурт "LVII" - - 0 551894 TB Гурт "LVII" 145,000 - 0 521894 TB Гурт "LVIII" - - 0 461895 TB Гурт "LVIII" 253,000 - 0 531895 TB Гурт "LIX" - - 1 1201896 TB Гурт "LIX" 318,000 - 0 301896 TB Гурт "LX" - - 0 1771897 TB Гурт "LX" 262,000 - 2 1531897 TB Гурт "LXI" - - 0 2121898 TB Гурт "LXI" 161,000 - 0 381898 TB Гурт "LXII" - - 0 891899 TB Гурт "LXII" 166,000 - 0 571899 TB Гурт "LXIII" - - 0 691900 TB Гурт "LXIII" 353,000 - 0 871900 TB Гурт "LXIV" - - 1 217
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