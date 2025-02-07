Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 крона 1894 года TB. Гурт "LVIII" (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гурт "LVIII"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 крона
- Год 1894
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1894 года со знаком TB. Гурт "LVIII". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 71416 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1800 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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