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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 крона 1894 года TB. Гурт "LVIII" (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гурт "LVIII"

Аверс монеты - 1 крона 1894 года TB Гурт "LVIII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 крона 1894 года TB Гурт "LVIII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 крона
  • Год 1894
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1894 года со знаком TB. Гурт "LVIII". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 71416 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1800 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (4)
Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
947 $
Цена в валюте аукциона 901 EUR
Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Davissons Ltd. - August 31, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1894 TB на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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