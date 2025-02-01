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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1894 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1894 TB
Средняя цена 550 $
Продажи
1 75
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1894 TB Св. Георгий
Средняя цена 310 $
Продажи
0 68

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1894 TB Гурт "LVII"
Средняя цена 380 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 крона 1894 TB Гурт "LVIII"
Средняя цена 450 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1894 TB
Средняя цена 230 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1894 TB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1894 TB
Средняя цена 85 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
6 пенсов 1894 TB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1894 TB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1894 TB
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пенса 1894 TB
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1894 TB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1894
Средняя цена 160 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1894
Средняя цена 150 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Фартинг 1894
Средняя цена 60 $
Продажи
0 15
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