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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1894 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1894 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1894 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,468,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1894
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1894 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Spink UK за 300 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Stephen Album - December 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Heritage - January 10, 2005
Великобритания 6 пенсов 1894 TB на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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