Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1894 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Heritage Auctions Europe
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,468,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1894
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1894 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Spink UK за 300 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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