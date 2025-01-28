Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1894 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Numismática Leilões
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,618,000
- Тираж BU 8,976
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1894
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1894 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе St James’s Auction за 250 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Где продать?
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