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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1894 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1894 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1894 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Numismática Leilões

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,618,000
  • Тираж BU 8,976

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1894
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1894 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе St James’s Auction за 250 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1894 TB на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 3 пенса 1894 TB на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 3 пенса 1894 TB на аукционе Heritage - September 10, 2015
Великобритания 3 пенса 1894 TB на аукционе Heritage - September 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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