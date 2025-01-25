Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Серебряные монеты 3 пенса Виктории - Великобритания
3 пенса 1838-1887
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж BU Продажи Продажи1838 1,200,000 4,312 0 281839 - - 0 161840 630,000 4,356 0 91841 440,000 2,904 1 91842 - 4,356 0 81843 2,029,999 4,488 0 141844 1,050,000 4,488 0 61845 1,319,000 4,488 0 271846 52,000 4,488 0 161847 - 4,488 0 201848 - 4,488 0 181849 131,000 4,488 0 161850 955,000 4,488 0 271851 484,000 4,488 0 121852 - 4,488 0 141853 36,000 4,488 0 221854 1,472,000 4,488 0 191855 388,000 4,488 0 121856 1,018,000 4,488 0 131857 1,767,000 4,488 0 131858 1,446,000 4,488 0 181859 3,584,000 4,488 0 481860 3,410,000 4,488 0 181861 3,299,000 4,488 0 131862 1,161,000 4,488 0 101863 954,000 4,488 0 71864 1,335,000 4,488 0 71865 1,747,000 4,488 0 61866 1,905,000 4,488 0 101867 717,000 4,488 0 111868 1,462,000 4,488 0 171869 - 4,488 0 141870 1,288,000 4,488 0 171871 1,004,000 4,488 0 61872 1,298,000 4,488 0 21873 4,059,999 4,488 0 81874 4,432,000 4,488 0 111875 3,311,000 4,488 0 151876 1,839,000 4,488 0 21877 2,627,000 4,488 0 71878 2,424,000 4,488 0 121879 3,145,000 4,488 0 121880 1,615,000 4,488 0 21881 3,253,000 4,488 0 41882 447,000 4,488 0 71883 4,374,000 4,488 0 121884 3,327,000 4,488 0 91885 4,188,000 4,488 0 241886 6,157,000 4,488 0 261887 2,785,000 4,488 0 25
3 пенса 1887-1893Юбилейный портрет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж BU Продажи Продажи1887 - - 2 1771888 523,000 4,488 0 41889 4,591,000 4,488 0 261890 4,470,000 4,488 0 161891 6,328,000 4,488 0 171892 2,583,000 4,488 0 211893 3,076,000 - 0 44
3 пенса 1893-1901
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи1893 TB - 1,312 8,976 0 1031894 TB 1,618,000 - 8,976 0 31895 TB 4,798,000 - 8,976 0 91896 TB 4,607,000 - 8,976 0 111897 TB 4,550,000 - 8,976 0 211898 TB 4,576,000 - 8,976 0 61899 TB 6,253,000 - 8,976 0 151900 TB 10,661,000 - 8,976 0 151901 TB 6,100,000 - 8,976 0 34
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