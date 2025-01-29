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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1842 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1842 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1842 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,356

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1842
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1842 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе St James’s Auction за 490 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1842 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 3 пенса 1842 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность XF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 3 пенса 1842 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1842 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1842 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1842 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1842 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1842 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 3 пенса 1842 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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