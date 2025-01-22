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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1842 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1842 WW Герб
Средняя цена 970 $
Продажи
2 324
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1842
Средняя цена 590 $
Продажи
0 80

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1842
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1842
Средняя цена 260 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
6 пенсов 1842
Средняя цена 670 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1842
Средняя цена 110 $
Продажи
2 16
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1842
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1842
Средняя цена 380 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 пенса 1842
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1-1/2 пенса 1842
Средняя цена 170 $
Продажи
1 7
Аверс
Реверс
Пенни 1842
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1842 WW
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1842
Средняя цена 140 $
Продажи
0 20
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