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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 фартинга 1842 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 фартинга 1842 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 фартинга 1842 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 фартинга
  • Год 1842
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1842 года. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 160 GBP. Торги состоялись 3 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе Agora - February 4, 2020
Продавец Agora
Дата 4 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе Stephen Album - November 4, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 4 ноября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фартинга 1842 на аукционе Stephen Album - September 12, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 12 сентября 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 фартинга 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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