Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 фартинга 1842 года (Великобритания, Виктория)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1842 года. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 160 GBP. Торги состоялись 3 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Stephen Album
Дата 4 ноября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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