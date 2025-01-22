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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Медные монеты 1/2 фартинга Виктории - Великобритания

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1/2 фартинга 1839-1868

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1839 2,043,000 0 281842 - 0 201843 3,441,000 1 521844 6,451,000 0 1721847 3,011,000 0 111851 - 0 131852 989,000 0 101853 955,000 0 181854 677,000 0 81856 914,000 0 81868 - 0 111868 Медно-никель - 0 5
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