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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 фартинга 1856 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 фартинга 1856 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 фартинга 1856 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 914,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 фартинга
  • Год 1856
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1856 года. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 28495 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
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Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Stephen Album - January 20, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Davissons Ltd. - March 30, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2017
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Heritage - April 30, 2015
Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Heritage - April 30, 2015
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2015
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1856 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 фартинга 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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