Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 фартинга 1856 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 914,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 фартинга
- Год 1856
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1856 года. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 28495 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2015
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
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