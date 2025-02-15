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Великобритания
1856
Великобритания
Период:
1660-1936
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Вильгельм III и Мария II
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Вильгельм III
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Анна
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1856
Монеты Великобритании 1856 года
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Медь
Золотые монеты
Соверен 1856 WW Герб
Средняя цена
760 $
Продажи
1
193
1/2 соверена 1856
Средняя цена
520 $
Продажи
0
48
Серебряные монеты
Флорин (2 шиллинга) 1856 WW Готическая
Средняя цена
590 $
Продажи
1
55
1 шиллинг 1856
Средняя цена
240 $
Продажи
0
65
6 пенсов 1856
Средняя цена
270 $
Продажи
0
44
4 пенса (1 Грот) 1856
Средняя цена
70 $
Продажи
0
1
3 пенса 1856
Средняя цена
180 $
Продажи
0
13
2 пенса 1856
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Пенни 1856
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
Пенни 1856 WW
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
58
1/2 пенни 1856 WW
Средняя цена
180 $
Продажи
0
41
Фартинг 1856 WW
Средняя цена
370 $
Продажи
0
9
1/2 фартинга 1856
Средняя цена
400 $
Продажи
0
8
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Великобритания
Период
1660-1936
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1936
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
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