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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1856 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1856 WW Герб
Средняя цена 760 $
Продажи
1 193
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1856
Средняя цена 520 $
Продажи
0 48

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1856 WW Готическая
Средняя цена 590 $
Продажи
1 55
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1856
Средняя цена 240 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
6 пенсов 1856
Средняя цена 270 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1856
Средняя цена 70 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1856
Средняя цена 180 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 пенса 1856
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1856
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1856 WW
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1856 WW
Средняя цена 180 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Фартинг 1856 WW
Средняя цена 370 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1856
Средняя цена 400 $
Продажи
0 8
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