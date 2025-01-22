Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1856 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,896
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1856
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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