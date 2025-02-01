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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1856 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1856 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1856 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,018,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1856
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1856 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36006 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе Münzen Gut-Lynt - December 1, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 1, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1856 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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