Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1856 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,018,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1856
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1856 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 36006 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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