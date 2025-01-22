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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1856 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1856 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1856 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,158

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1856
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1856 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе NOONANS за 120 GBP. Торги состоялись 3 октября 2023.

Сохранность
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  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1856 на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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