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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1856 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1856 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1856 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1856
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1856 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 5273 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 60 USD. Торги состоялись 20 января 2019.

Сохранность
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  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 2 пенса 1856 на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2017
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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