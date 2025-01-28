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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 фартинга 1851 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 фартинга 1851 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 фартинга 1851 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 фартинга
  • Год 1851
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1851 года. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Spink UK за 350 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе GINZA - June 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 июня 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - December 31, 2020
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - December 31, 2020
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 126 USD
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - September 1, 2016
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - September 1, 2016
Продавец Heritage
Дата 1 сентября 2016
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - September 20, 2012
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Heritage - September 20, 2012
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 фартинга 1851 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 фартинга 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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