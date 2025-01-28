Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 фартинга 1851 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 фартинга
- Год 1851
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1851 года. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Spink UK за 350 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 126 USD
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 сентября 2016
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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