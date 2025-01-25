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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1851 WW Герб
Средняя цена 990 $
Продажи
2 207
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1851
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1851 WW Готическая
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1851
Средняя цена 390 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
6 пенсов 1851
Средняя цена 160 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1851
Средняя цена 310 $
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1851
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1851
Средняя цена 930 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 пенса 1851
Средняя цена 15 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1851
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1851 WW
Средняя цена 240 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1851 WW
Средняя цена 220 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Фартинг 1851 WW
Средняя цена 450 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1851
Средняя цена 130 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/4 фартинга 1851
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
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