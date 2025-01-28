flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Флорин (2 шиллинга) 1851 года WW "Готическая" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1851 года WW "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1851 года WW "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1851
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1851 года "Готическая" со знаком WW. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе St James’s Auction за 28500 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • Spink (1)
  • St James’s (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
36141 $
Цена в валюте аукциона 28500 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1851 WW "Готическая" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1851 "Готическая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1851 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Флорин (2 шиллинга) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть