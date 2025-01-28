Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Флорин (2 шиллинга) 1851 года WW "Готическая" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1851
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1851 года "Готическая" со знаком WW. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе St James’s Auction за 28500 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
36141 $
Цена в валюте аукциона 28500 GBP
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 NGC
Цена
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